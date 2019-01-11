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Из-за задымления в Благовещенске провели лабораторный анализ воздуха

Из-за задымления в Благовещенске провели лабораторный анализ воздуха

В понедельник, 11 марта, в Благовещенске было замечено незначительное задымление. В связи с этим сотрудники областного управления Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха и исследование его на содержание взвешенных веществ.

Воздух исследовали на наличие оксида и диоксида азота, диоксида серы, монооксида углерода (СО), сажи. Забор осуществляется в контрольной точке на пересечении улиц Театральнаой – Ленина.

По результатам исследований в атмосферном воздухе фактическое содержание взвешенных веществ, азота оксида, азота диоксида, серы диоксида, сажи составило менее предела обнаружения прибора. Содержание монооксида углерода (СО) составило 2,1 миллиграмма на кубический метр при гигиеническом нормативе не более 5 миллиграммов.

В периоды задымления специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога максимальная. Следует ограничить пребывание детей на игровых площадках, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, ограничить физические нагрузки, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    АИ! Здесь все понятно! А вот вы, как СМИ, можете официальный запрос сделать на нашу Благовещенскую ТЭЦ: какие виды фильтров они используют при очистке дыма, как результата горения угольной смеси, и каково состояние этих фильтров. Почему задаюсь вопросом: все в городе видят, что из за дыма из трубы ТЭЦ, темно-серая сажа попадает даже в квартиры. Цвет дыма из ьрубы свидетельствует, что вся сажа прет в воздух. Смотрим через речку: три трубы ТЭЦ Хэй Хэ дымят "чистым" белым дымом. Нас что, наша ТЭЦ специально травит?

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Зашел в инет: нашел вот что! "...Применение электростатических фильтров на крупных котельных и ТЭЦ обусловлено соблюдением санитарных норм по выбросу сажевых частиц в атмосферу...". Эти фильтры очень дорогие. Вопрос: мы экономим на здоровье жителей нашего города? Может пора господину Медведеву Р.С. уже провести проверку?

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