Из-за задымления в Благовещенске провели лабораторный анализ воздуха

В понедельник, 11 марта, в Благовещенске было замечено незначительное задымление. В связи с этим сотрудники областного управления Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха и исследование его на содержание взвешенных веществ.

Воздух исследовали на наличие оксида и диоксида азота, диоксида серы, монооксида углерода (СО), сажи. Забор осуществляется в контрольной точке на пересечении улиц Театральнаой – Ленина.

По результатам исследований в атмосферном воздухе фактическое содержание взвешенных веществ, азота оксида, азота диоксида, серы диоксида, сажи составило менее предела обнаружения прибора. Содержание монооксида углерода (СО) составило 2,1 миллиграмма на кубический метр при гигиеническом нормативе не более 5 миллиграммов.

В периоды задымления специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога максимальная. Следует ограничить пребывание детей на игровых площадках, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, ограничить физические нагрузки, сообщает областное управление Роспотребнадзора.