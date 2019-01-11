В Приамурье школьники угнали внедорожник и попали в ДТП

В социальных сетях появилась информация о происшествии в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района. Сообщается, что в населенном пункте школьники угнали машину, уходили от погони, и автомобиль перевернулся. Эту информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в местной администрации.

«Был такой факт, что два школьника угнали внедорожник. Быстро ехали, перевернулись. Слава богу, живы-здоровы», – сообщил глава поселка Алексей Соломкин. Он уточнил, что происшествие случилось накануне, 10 марта. По сведениям главы, подростки учатся в 8-м классе.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев