Житель Греции рассказал о том, как опоздал на разбившийся лайнер

Турист из Греции по имени Антониос Маврополулос оказался единственным пассажиром печально известного рейса Ethiopian Airlines, который не сел в самолёт. Он опоздал на две минуты.

Маврополулос сообщил, что его жизнь спасло то, что он не успел вовремя сдать багаж.

«Я видел, как люди садились в самолёт. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали», – заявил мужчина.

Он добавил, что после трагедии полиция вызвала его на допрос: правоохранителям показалось подозрительным, что лишь он один не попал на рейс. Но, поскольку багаж был при нём, мужчину быстро отпустили.

Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines упал в 60 километрах от Аддис-Абебы. Это произошло через шесть минут после вылета из аэропорта столицы Эфиопии. Самолёт летел в Найроби. На борту было 157 человек. Погибли все. Среди жертв оказались трое россиян, сообщает Life.ru.