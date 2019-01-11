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сегодня, 12:55 0

Житель Греции рассказал о том, как опоздал на разбившийся лайнер

Житель Греции рассказал о том, как опоздал на разбившийся лайнер
Фото: novayagazeta.ru

Турист из Греции по имени Антониос Маврополулос оказался единственным пассажиром печально известного рейса Ethiopian Airlines, который не сел в самолёт. Он опоздал на две минуты.

Маврополулос сообщил, что его жизнь спасло то, что он не успел вовремя сдать багаж.

«Я видел, как люди садились в самолёт. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали», – заявил мужчина.

Он добавил, что после трагедии полиция вызвала его на допрос: правоохранителям показалось подозрительным, что лишь он один не попал на рейс. Но, поскольку багаж был при нём, мужчину быстро отпустили.

Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines упал в 60 километрах от Аддис-Абебы. Это произошло через шесть минут после вылета из аэропорта столицы Эфиопии. Самолёт летел в Найроби. На борту было 157 человек. Погибли все. Среди жертв оказались трое россиян, сообщает Life.ru.

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#происшествия

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