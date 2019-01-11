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сегодня, 12:39 1

Заместителя главы Амурского Росприроднадзора оставили под стражей

Заместителя главы Амурского Росприроднадзора оставили под стражей
Фото: Благовещенский городской суд

Заместитель начальника управления Росприроднадзора по Амурской области Алексей Малышев останется под стражей до 8 мая. Решение об этом приняли в Благовещенском городском суде. Малышева подозревают в получении взятки.

По данным следствия, Алексей Малышев, используя служебные полномочия, совершил определенные действия в интересах индивидуального предпринимателя за вознаграждение со его стороны.

Чиновника задержали в декабре 2018 года после получения денег на автомобильной стоянке возле одного из торговых центров в Благовещенске. Сумма взятки составила 40 тысяч рублей. В качестве свидетелей по делу проходят в том числе подчиненные Малышева.

После задержания Благовещенский городской суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

За преступление по статье «Получение взятки» предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    47 минут назад

    нижнее звено чиновников не имеет права на взятки-только высшее

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