Заместителя главы Амурского Росприроднадзора оставили под стражей

Фото: Благовещенский городской суд

Заместитель начальника управления Росприроднадзора по Амурской области Алексей Малышев останется под стражей до 8 мая. Решение об этом приняли в Благовещенском городском суде. Малышева подозревают в получении взятки.

По данным следствия, Алексей Малышев, используя служебные полномочия, совершил определенные действия в интересах индивидуального предпринимателя за вознаграждение со его стороны.

Чиновника задержали в декабре 2018 года после получения денег на автомобильной стоянке возле одного из торговых центров в Благовещенске. Сумма взятки составила 40 тысяч рублей. В качестве свидетелей по делу проходят в том числе подчиненные Малышева.

После задержания Благовещенский городской суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

За преступление по статье «Получение взятки» предусмотрено до 6 лет лишения свободы.