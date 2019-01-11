Амурчане стали реже болеть ОРВИ

В Амурской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает снижаться. Однако это не повод терять бдительность – вирус гриппа меняет тип.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, количество заболевших уменьшилось на 19 %, а показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 42,5 %. Снизилась активность распространения вирусов гриппа – за неделю зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случая гриппа типа А. Однако продолжается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, адено-, РС-, мета-, короно-, риновирусы).

При этом, согласно прогнозу, в Приамурье продолжится распространение вирусов гриппа среди населения со сменой циркулирующего штамма на тип В. Поэтому профилактические мероприятия необходимо продолжить. Особенно тщательно нужно соблюдать требования санитарного законодательства в образовательных учреждениях, а также в организациях торговли и общепита, и других местах с массовым скоплением людей.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области напоминают: детей с симптомами инфекционных заболеваний нельзя отводить в сад и школу. Заболевшим нужно сразу обращаться к врачу.