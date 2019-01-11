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сегодня, 12:33 1

Амурчане стали реже болеть ОРВИ

В Амурской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает снижаться. Однако это не повод терять бдительность – вирус гриппа меняет тип.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, количество заболевших уменьшилось на 19 %, а показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 42,5 %. Снизилась активность распространения вирусов гриппа – за неделю зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случая гриппа типа А. Однако продолжается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, адено-, РС-, мета-, короно-, риновирусы).

При этом, согласно прогнозу, в Приамурье продолжится распространение вирусов гриппа среди населения со сменой циркулирующего штамма на тип В. Поэтому профилактические мероприятия необходимо продолжить. Особенно тщательно нужно соблюдать требования санитарного законодательства в образовательных учреждениях, а также в организациях торговли и общепита, и других местах с массовым скоплением людей.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области напоминают: детей с симптомами инфекционных заболеваний нельзя отводить в сад и школу. Заболевшим нужно сразу обращаться к врачу.

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#здоровье

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Комментарии
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  • 24hoursparty

    24hoursparty
    34 минуты назад

    Ну дык... Амурская область не тока Космичиская и Спортивная, но ещё и Здоровая.

    Так и продолжайте свои Статистики-Наблюдения в Москву слать - "Всё хорошо, прекрасная Маркиза. Всё хорошо, всё хорошо".

    Они там в московии такие отчёты любят, за них по головке гладят и премии руководителям на местах выписываютъ.

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