Полный отказ от еды на день: у верующих начался Великий пост

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В понедельник, 11 марта, у православных верующих начался Великий пост. Он продлится 48 дней. В течение 7 недель тем, кто придерживается поста, необходимо ограничить себя в пище, напитках и развлечениях. В первую очередь, это время молитв и духовных изменений.

«Вопрос соблюдения поста — это проблема соблюдения своего внутреннего человека – день за днем мы должны следить за состоянием своей души, за своими поступками, словами и мыслями. Это должен делать христианин в любое время года — и в пост, и на пасху, но пост более удобен хотя бы для того, чтобы начать это духовное упражнение. Пост — святая четыредесятница — святые, отличные от других дни, и мы должны бы отнестись к этому именно так», – такие слова протоиерея Игоря Пчелинцева приводятся на сайте Благовещенской епархии.

Великий Пост в 2019 году, или Святая Четыредесятница, традиционно началась за семь недель до светлого праздника Святой Пасхи, сообщает ИА AmurMedia. Пост святой Четыредесятницы установлен апостолами в подражание 40-дневному посту пророка Моисея, а главным образом — по примеру Иисуса Христа, постившегося в пустыне 40 дней сразу после крещения в Иордане. За собственно Четыредесятницей (шесть недель) следует Страстная седмица — воспоминание страстей Христовых, которые он добровольно принял, чтобы искупить человеческих грехов. Страстная седмица заканчивается 28 апреля главным и самым светлым христианским праздником — Пасхой Христовой. Таким образом, Великий пост состоит из 40 дней поста Четыредесятницы и поста Страстной седмицы — в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа и его страданиях. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей — 48 дней.

Большая часть людей, соблюдающих пост, просто отказывается на это время от продуктов, содержащих животные жиры (молока, яиц, мяса, птицы). Однако тем, кто собирается поститься по всем правилам, нужно знать, что не во все дни поста можно есть горячую пищу, а растительное масло можно употреблять только по выходным и праздникам.

Первая неделя поста — самая сложная и строгая. И начинается она с Чистого понедельника, 11 марта. В этот день рекомендуется полное воздержание от пищи. Разрешено пить только воду.

Почти всю первую неделю православный канон предписывает сухоядение. В эти дни разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед.

Исключением является хлеб – хоть он и приготавливается в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара и растительного масла в составе.

Дни сухоядения — это первая неделя Великого поста, а также все понедельники, среды и пятницы со 2-й по 6-ю неделю. В последнюю, Страстную неделю поста также есть дни, когда нужно соблюдать сухоядение.

Со второй недели Великого поста по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла. В меню добавляются различные супы и каши из злаков, вареный картофель.



В Великий пост три главных праздника: Лазарева суббота (20 апреля), Вербное Воскресенье (21 апреля) и Благовещенье (7 апреля). На Лазареву субботу можно есть блюда с рыбной икрой, в Вербное воскресенье – рыбу. На Благовещенье тоже разрешена рыба. Также в праздничные дни можно выпить вина – один бокал красного, и сдобрить пищу растительным маслом.

26 апреля, в Страстную или Великую пятницу воздерживаются от пищи до пятничной вечерни, а 27 апреля – в Страстную субботу тоже рекомендуется воздержаться от пищи. Если сложно, то есть умеренно. Можно употреблять горячую пищу и поддерживать силы глотком вина. Однако растительное масло – запрещено.

Перед соблюдением поста советуют обязательно проконсультироваться с врачом и священником, чтобы не навредить организму. С осторожностью необходимо подходить к нему детям, беременным, людям с проблемами со здоровьем. Церковь официально дает послабления в соблюдении поста больным, тяжело работающим, путешествующим — для них действует разрешение на молоко, а при некоторых болезнях даже на мясо или мясные бульоны. За таким разрешением можно обратиться к священнику.

В первую неделю поста Великий во всех храмах Благовещенской епархии с 11 по 14 марта будет читаться так называемый покаянный канон преподобного Андрея Критского – особый гимнографический текст, составленный преподобным еще в VII-VIII веке.

В Благовещенском кафедральном соборе послушать канон можно будет с с 17:00 часов. Во все дни богослужение возглавит архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Красноармейской, 53, а также в храме Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных подворья Свято-Троицкого мужского монастыря на Горького, 133 канон будет читаться также с 11 по 14 марта, с 18:00 часов.

В храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворья Среднебельского женского монастыря на Тополиной, 80 церковный гимн начнется в 17:30

В белогорьевском храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на Мухина, 44, покаянный канон прозвучит с 18:00 часов, а в храме благоверного князя Александра Невского в Игнатьево (улица Советская, 3) – в 17:00 часов.