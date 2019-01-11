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сегодня, 12:05 0

В Приамурье подрядчик потребовал деньги за ремонт моста, сгоревшего до приемки работ

В Приамурье подрядчик потребовал деньги за ремонт моста, сгоревшего до приемки работ
Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Амурской области рассмотрел иски ГКУ «Амурупрадор» и ООО «ЭВАЗ» – подрядной организации, занимавшейся ремонтом одного из мостов в регионе. Отремонтированный мост пострадал при пожаре и разрушился. Подрядчик хотел взыскать с Амурупрадора деньги, но поддержки не нашел.

В суд обратилась компания «ЭВАЗ» с исковым заявлением о взыскании с Амурупрадора основного долга по госконтракту в размере более 2,8 миллиона рублей. Предметом контракта был ремонт моста в Магдагачинском районе, а также ремонт участка трассы Магдагачи – Толбузино. 12 и 13 июня 2018 года ремонтируемый мост пострадал в результате пожара и был полностью разрушен, о чем сотрудниками Амурупрадора был составлен акт.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда, в удовлетворении иска «ЭВАЗ» отказали, в связи с тем, что «результат работ по ремонту моста фактически уничтожен пожаром как до сдачи подрядчиком данного объекта заказчику, так и до итоговой приемки готового объекта строительства с подписанием соответствующего акта».

Амурупрадор, ссылаясь на то, что «ЭВАЗ» не обеспечила сохранность объекта строительства по контракту, обратился со встречным исковым заявлением. Амурупрадор потребовал взыскать с подрядчика убытки – более 4,3 миллиона рублей. Суд поддержал взыскание убытков в размере 2,2 миллиона рублей.

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#суды #транспорт

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