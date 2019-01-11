Благовещенскую команду дисквалифицировали на дальневосточном турнире

Благовещенская баскетбольная команда «Восточный ураган» принимала участие в дальневосточном финале школьной баскетбольной лиги «КЭС–Баскет». На групповом этапе амурчане были в лидерах, но по итогам финала «Восточный ураган» дисквалифицировали.

«Восточный ураган» – одна из сильнейших школьных баскетбольных команд не только в Приамурье, но и на Дальнем Востоке. В 2018 году амурчане завоевали третье место на всероссийском этапе школьной лиги.

Школьная баскетбольная лига «КЭС–Баскет» проводит турниры во всех федеральных округах. Победители этих этапов смогу пройти на всероссийский уровень и бороться а победу в национальном финале. Дальневосточный финал отметился дисквалификацией сразу трех команд. Одну сняли с турнира за подставных участников, с двумя другими ситуация сложнее.

Команды «Восточный ураган» из Благовещенска и Black Sharks из Арсеньева четвертьфиналы прошли достаточно уверенно. «Восточный ураган» одолел команду из Поронайска со счетом 78:41. Однако в полуфиналах амурская и приморская команды выступили слабее своих соперников. Благовещенцы уступили команде «Витязь» шесть очков, а Black Sharks проиграли «Вулкану» – 12 очков.

Обе команды выбыли из борьбы за первое место. 7 марта они должны были играть друг с другом за третье. Именно на этой игре они и были дисквалифицированы. Очевидцы отмечали, что спортсмены обеих команд «ходили пешком, давали друг другу бросать». Первый период закончился со счетом 3:3 – почти невозможным для баскетбола. Судьи приняли решение обеим командам присудить поражение «лишением права» – «за отказ продолжать игру в рамках спортивного соперничества».

Таким образом, и «Восточный ураган» и Black Sharks выбыли из турнирной таблицы и лишились 3 и 4 мест, право на которые они завоевали предыдущими победами. В соцсетях сообщают, что игра за третье место была такой слабой, потому что команды играли в очень плотном графике, у них было много травмированных игроков, поэтому на площадке играл слабый состав и травмированные баскетболисты.

Один из игроков «Восточного урагана» писал: «Мы вышли на игру, как могли. Игроки были травмированы с прошлых игр (шесть из девяти), во время которых судейство полностью отсутствовало и игру превратили в регби!.. На соревнованиях такого уровня, как ДФО, не допустимо играть школьникам по две игры в день. Тем более, когда одни команды отдыхают, а другие продолжают играть по две игры!».