В Амурской области предприниматели помогли провести в сельскую больницу водопровод

Фото: правительство Амурской области

В больницу села Новочесноково Михайловского района, построенную в 1973 году, провели водопровод. Учреждение обслуживает 620 сельчан. Все эти годы воду для нужд больницы привозили. Подвоз осуществляли даже в то время, когда стационар был круглосуточным.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, трубопровод провели по инициативе главного врача больницы.

«Мне показалось нелогичным, что водонапорная башня находится совсем рядом с больницей, всего в 200 метрах! И что такое ничтожное расстояние отделяет наш корпус от нормальных цивилизованных условий, которые может обеспечить проточная вода. Нужно было только вместо подвоза наладить прямую подачу воды в больницу. То есть протянуть водопровод», – говорит Ольга Альперинова.

Материалы для проведения внутренних работ покупали за счет предпринимателей. За помощью к бизнесменам обращалась глава сельского совета Марина Колмыкова.

«Марина Николаевна обратилась за помощью к предпринимателям, и они помогли приобрести материал для внутренних работ. Наши специалисты произвели устройство внутренних сетей. Теперь в здании есть холодная вода. Установлены унитазы. Глава обещает помощь в приобретении водонагревателя, так что в ближайшем будущем там появится и горячая вода. Планируем сделать душ», – рассказала главврач.

В больнице села работают 8 специалистов: 2 врача, 3 медсестры, 1 санитарка и 2 водителя. Учреждение обслуживает около 400 человек взрослого населения и 120 детей.

Фото: правительство Амурской области