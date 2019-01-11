В Благовещенске взыскатель 300-рублевого долга лишился свободы

Подсудимый отвечал перед законом по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». В октябре 2018 года он встретил знакомого, который брал у него в долг 300 рублей. Полагая, что должник не собирается возвращать деньги, горожанин напал на него.

Он бил свою жертву кулаками, а когда тот упал, несколько раз пнул и прыгнул ему на живот. Пострадавший получил закрытую тупую травму живота с разрывом селезенки. Позже орган пришлось удалить по медицинским показаниям.

На суде в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины и раскаяние, наличие двоих маленьких детей, возмещение морального вреда потерпевшему, а также то, что подсудимый извинился перед ним и приносил в больницу продукты и лекарства.

Также смягчающим обстоятельством стало противоправное поведение потерпевшего – он оскорбил напавшего на него. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

В деле есть нюанс: преступление было совершено в период неотбытого наказания. Дело в том, что мужчина был осужден к 180 часам обязательных работ и лишению права на управление автомобилем.

В итоге Благовещенский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде двух лет, шести месяцев и 20 дней лишения свободы. Этот срок ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба ведомства.