Лес возле Свободного украсили гирляндами из женского нижнего белья

В соцсетях появились фотографии и видео окрестностей Свободного, где неизвестные украсили деревья женским нижним бельем. Отдельные элементы развешивали на сосны, кроме того, целые гирлянды из десятков сшитых между собой трусов развесили между деревьями.

Очевидец сообщает, что обнаружил необычные «украшения» на сопке, которая разделяет районы Дубовка и Электросети. «Что мы видим: мистический ритуал? Это ведьмы? Проститутки? Шизофреники? Непонятно, но очень интересно», – прокомментировал он увиденное.

Сообщается, что в окрестностях Свободного нашли еще одно такое место.