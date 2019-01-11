Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:52 6

Лес возле Свободного украсили гирляндами из женского нижнего белья

Лес возле Свободного украсили гирляндами из женского нижнего белья
Фото: www.instagram.com/svbnews/

В соцсетях появились фотографии и видео окрестностей Свободного, где неизвестные украсили деревья женским нижним бельем. Отдельные элементы развешивали на сосны, кроме того, целые гирлянды из десятков сшитых между собой трусов развесили между деревьями.

Очевидец сообщает, что обнаружил необычные «украшения» на сопке, которая разделяет районы Дубовка и Электросети. «Что мы видим: мистический ритуал? Это ведьмы? Проститутки? Шизофреники? Непонятно, но очень интересно», – прокомментировал он увиденное.

Сообщается, что в окрестностях Свободного нашли еще одно такое место.

Просмотров всего: 1682

#происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия 1

В Свободном посвятят спектакли погибшему на срочной службе артисту

Происшествия 26

Артист из Свободного погиб во время прохождения срочной службы
Происшествия 1

Сильный дождь в Свободном затопил улицы
Происшествия 1

В Свободном разыскивают высокого мужчину со шрамом на брови
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    это проститутки-шизофреники

  • NK

    NK
    2 часа назад

    Может, вдохновились Cardrone Bra Fence?

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Офигенная новость! Во-первых, там много таких мест! А во вторых, поезжайте в Тынду, у них там тоже есть какая-то сопка,куда приезжают сексом заняться, а потом девушки элементы своего белья вешают на дерево, в знак, что она тоже "пометила" территорию!

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Это 8 марта.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Без комментариев.

    Уж лучше замочки развешивать. И не лень же было сшивать и вешать.

    Идиотки.

  • Alexx555

    Alexx555
    18 минут назад

    Вот уж новость, амуринфо без новостей, зачем чушь печатать?

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь