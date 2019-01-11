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Пал угрожал селу в Благовещенском районе (фото, видео)

Пал угрожал селу в Благовещенском районе (фото, видео)

10 марта в окрестностях села Ровное Благовещенского района возник пал сухой растительности. При этом существовала угроза распространения огня на жилой сектор.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, предварительно, к палу привел поджог. В результате распространения пламени загорелось сено. Около 150 рулонов было уничтожено. Огонь пожарные остановили перед жилыми домами.

Видео: instagram.com/firedep41

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#пожары #происшествия

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