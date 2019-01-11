В Москве и в Хабаровске прошли массовые митинги против изоляции рунета

10 марта в Москве прошел массовый митинг против изоляции рунета. Создатель Telegram Павел Дуров назвал его «одним из самых массовых в России за последние семь лет». Участники акции протестовали против законопроекта, принятого в первом чтении в Госдуме о «суверенном интернете». Акция протеста прошла и в Хабаровске.

По данным волонтеров проекта «Белый счетчик», в московском митинге поучаствовали 15 300 человек. Полиция Москвы насчитала 6 500 участников. Как сообщают «Ведомости», акцию протеста организовала Либертарианская партия. До начала митинга было задержано 15 человек. 8 участников задержали за использование воздушных шариков.

Фото: Михаил Бирюков, facebook.com

«Паутина цензуры все больше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета», – сообщалось в заявлении организаторов митинга (цитата по BBC)

Фото:twitter.com, @openrussiateam

Создатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале написал, что, «несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние семь лет».

Ранее сообщалось, что Telegram поддерживает митинг против изоляции рунета: «Потратив миллиарды рублей, власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные соцсети и мессенджеры».

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект «О суверенном интернете», который позволит изолировать рунет от глобальной сети. Проект документа предусматривает внесение поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По информации авторов инициативы, документ подготовлен с учётом агрессивного характера новой стратегии национальной кибербезопасности США. Законопроект наделяет дополнительными полномочиями Роскомнадзор и потребует на реализацию около 150 миллиардов рублей.

В Хабаровске, по данным АmurМedia, в митинге против изоляции рунета участвовали около 100 человек. В основном среди них были студенты.

«Большинство сегодня осталось дома и не знает, что идет митинг и у нас пытаются отобрать последний оплот свободы – интернет. Многие считают, что этого сделать просто невозможно, но это получилось, к примеру, в Северной Корее. Просто нужно отключить все западные VPN-серверы, и всё! – отметил один из участников митинга во время выступления.

Кроме того, в начале марта в третьем чтении в Госдуме принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете. Штрафы за фейковые новости составят от 100 тысяч рублей до полутора миллионов. Также депутаты одобрили законопроект о наказании за оскорбление органов власти в интернете. Блокировать страницы с такой информацией будет Роскомнадзор.