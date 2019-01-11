За выходные благовещенские автоинспекторы задержали 47 нетрезвых водителей
Около 90 автомобилей остановили благовещенские сотрудники дорожно-патрульной службы всего за один день профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». За выходные полицейские выявили 47 нетрезвых водителей, среди которых 43 мужчины и 4 женщины.
7 марта массовые проверки водителей проводились в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Шафира. Инспекторы остановили около 90 автомобилей.
За все время проведения мероприятия «Нетрезвый водитель», которое проходило с 6 по 10 марта, на дорогах Благовещенска и Благовещенского района автоинспекторы выявили 2 532 нарушения правил дорожного движения. 47 водителей задержаны за управление транспортными средствами при нахождении в состоянии опьянения и за отказ проходить медицинское освидетельствование.
«Если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру (416) 42-52-62 или 02», – напоминает начальник городского отдела ГИБДД Дмитрий Глущенко.
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