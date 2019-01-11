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11марта
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сегодня, 10:40 0

Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ проверили на безопасность

Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ проверили на безопасность
Фото: biang.ru

Таможенная патрульная служба при речном порте Хэйхэ провела проверку безопасности грузового понтонного моста, который соединяет Хэйхэ и Благовещенск Амурской области. Проверка сооружения проводилась в рамках наступления весеннего сезона.

Работники патрульной службы изучили сочленения понтонного моста, проверили системы безопасности, связанные со спасением в случае экстренных ситуаций, а также системы оповещения о пожаре. Кроме того, они оценили ледовую обстановку на Амуре и проверили состояние понтонных барж, сообщает biang.ru со ссылкой на китайский портал Жэньминван.

Помимо этого, ознакомившись с докладом о состоянии понтонного моста, работники патрульной службы потребовали обучить рабочий персонал эксплуатирующей понтонный мост компании «Порт Цзиньлун» мерам безопасности в случае нештатных ситуаций и подготовить их к предстоящему на Амуре ледоходу.

Члены патрульной службы потребовали также от работников компании своевременно информировать перевозчиков о метеорологической ситуации, по два раза за сутки инспектировать толщину льда на Амуре и конкретно зафиксировать время демонтажа понтонного моста, предоставив как можно быстрее патрульной службе таможни Хэйхэ конкретный план по демонтажу понтонных конструкций.

С приходом весны понтонный мост между Хэйхэ и Благовещенском демонтируют, и грузовая таможня останавливает работу на несколько недель, до начала навигации на Амуре.

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#транспорт

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