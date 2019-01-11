В Благовещенске спортсмены проплыли в ледяной воде (фото)

Фото: instagram.com/minsportamur

В Благовещенске на реке Зее состоялся 15-й международный турнир «Железный человек». Мероприятие прошло при поддержке областных и городских властей, завершив сезон зимнего плавания.

Спортсменам предстояло преодолеть вплавь разные дистанции, а также совершить забег на 100 метров по льду. Как сообщает в Инстаграме минспорт Амурской области, спонтанно на такое испытание мало кто решится, к зимнему двоеборью участники подходят осознанно.