Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:13 0

Лоза недоволен песней, которую Лазарев исполнит на «Евровидении»

Лоза недоволен песней, которую Лазарев исполнит на «Евровидении»
Фото: instagram.com/lazarevsergey/

Композиция представителя от России на «Евровидении-2019» Сергея Лазарева Scream, продолжает собирать негативные отклики среди звезд и поклонников. Юрий Лоза остался недоволен в первую очередь тем, что Лазарев будет исполнять песню на английском языке.

Музыканту также не нравится, что песня получила такое широкое обсуждение. Лоза не понимает, почему россияне делятся своими впечатлениями о песне, которую российская звезда исполнит на английском языке и на британском конкурсе, пишет URA.RU.

«Лазарев не имеет к России никакого отношения», – подчеркивает Юрий Лоза. Причины такого высказывания артиста непонятны.

Также известный музыкальный критик Сергей Соседов отмечает, что, несмотря на интересное исполнение композиции, завоевать первое место в Тель-Авиве она не сможет, потому что удивить такой песней уже никого не получится, сообщает «Телепрограмма».

Первые критические отклики на песню Scream высказали авторитетные в российском шоу-бизнесе продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин. Последний был изначально недоволен тем, что нашу страну второй раз на «Евровидении» будет представлять Сергей Лазарев.

На критику позже ответил и сам исполнитель в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Свыше 1 млн просмотров за ночь.Клип в трендах на Youtube и получает положительные отзывы. Спасибо) Огромное количество комментариев!! Очень многие пишут одно словосочетание «Мурашки по коже», это большая победа, значит мы достучались до сердец... хотя некоторые пишут , что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться , которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю и согласился ехать во второй раз, тк была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016 ) что мы успешно и сделали... 👍🏻Ну и не забывайте, что главное это то, что будет происходить в мае на сцене)) спасибо еще раз всем за комментарии и отзывы!! Я ценю каждого!! Продолжайте смотреть, скачивать и поддерживать #Scream на всех мировых цифровых площадках. И болейте за Россию! Клип по ссылке в профиле. #сергейлазарев #sergeylazarev #lazarev #eurovision2019 #Russia #Dreamteam

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Также стало известно, что Сергей Лазарев перестал быть фаворитом букмекеров «Евровидения» после премьеры клипа и песни. Певец находится на второй строчке ожиданий от песенного конкурса. На первое место поднялся Дункан Лоренс представитель Нидерландов.

Просмотров всего: 41

#конкурсы #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Forbes опубликовал список самых перспективных людей Европы до 30 лет
В России и мире

На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев
В России и мире

В Мосгордуме решили, что участник от России на «Евровидении» будет петь на русском языке
В России и мире 3

Вместо Лазарева на «Евровидение 2019» может поехать ученица Пугачевой
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь