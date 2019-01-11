Лоза недоволен песней, которую Лазарев исполнит на «Евровидении»

Композиция представителя от России на «Евровидении-2019» Сергея Лазарева Scream, продолжает собирать негативные отклики среди звезд и поклонников. Юрий Лоза остался недоволен в первую очередь тем, что Лазарев будет исполнять песню на английском языке.

Музыканту также не нравится, что песня получила такое широкое обсуждение. Лоза не понимает, почему россияне делятся своими впечатлениями о песне, которую российская звезда исполнит на английском языке и на британском конкурсе, пишет URA.RU.

«Лазарев не имеет к России никакого отношения», – подчеркивает Юрий Лоза. Причины такого высказывания артиста непонятны.

Также известный музыкальный критик Сергей Соседов отмечает, что, несмотря на интересное исполнение композиции, завоевать первое место в Тель-Авиве она не сможет, потому что удивить такой песней уже никого не получится, сообщает «Телепрограмма».

Первые критические отклики на песню Scream высказали авторитетные в российском шоу-бизнесе продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин. Последний был изначально недоволен тем, что нашу страну второй раз на «Евровидении» будет представлять Сергей Лазарев.

На критику позже ответил и сам исполнитель в своем Instagram.

Также стало известно, что Сергей Лазарев перестал быть фаворитом букмекеров «Евровидения» после премьеры клипа и песни. Певец находится на второй строчке ожиданий от песенного конкурса. На первое место поднялся Дункан Лоренс представитель Нидерландов.