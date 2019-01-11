Лоза недоволен песней, которую Лазарев исполнит на «Евровидении»
Композиция представителя от России на «Евровидении-2019» Сергея Лазарева Scream, продолжает собирать негативные отклики среди звезд и поклонников. Юрий Лоза остался недоволен в первую очередь тем, что Лазарев будет исполнять песню на английском языке.
Музыканту также не нравится, что песня получила такое широкое обсуждение. Лоза не понимает, почему россияне делятся своими впечатлениями о песне, которую российская звезда исполнит на английском языке и на британском конкурсе, пишет URA.RU.
«Лазарев не имеет к России никакого отношения», – подчеркивает Юрий Лоза. Причины такого высказывания артиста непонятны.
Также известный музыкальный критик Сергей Соседов отмечает, что, несмотря на интересное исполнение композиции, завоевать первое место в Тель-Авиве она не сможет, потому что удивить такой песней уже никого не получится, сообщает «Телепрограмма».
Первые критические отклики на песню Scream высказали авторитетные в российском шоу-бизнесе продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин. Последний был изначально недоволен тем, что нашу страну второй раз на «Евровидении» будет представлять Сергей Лазарев.
На критику позже ответил и сам исполнитель в своем Instagram.
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Свыше 1 млн просмотров за ночь.Клип в трендах на Youtube и получает положительные отзывы. Спасибо) Огромное количество комментариев!! Очень многие пишут одно словосочетание «Мурашки по коже», это большая победа, значит мы достучались до сердец... хотя некоторые пишут , что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться , которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю и согласился ехать во второй раз, тк была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016 ) что мы успешно и сделали... 👍🏻Ну и не забывайте, что главное это то, что будет происходить в мае на сцене)) спасибо еще раз всем за комментарии и отзывы!! Я ценю каждого!! Продолжайте смотреть, скачивать и поддерживать #Scream на всех мировых цифровых площадках. И болейте за Россию! Клип по ссылке в профиле. #сергейлазарев #sergeylazarev #lazarev #eurovision2019 #Russia #Dreamteam
Также стало известно, что Сергей Лазарев перестал быть фаворитом букмекеров «Евровидения» после премьеры клипа и песни. Певец находится на второй строчке ожиданий от песенного конкурса. На первое место поднялся Дункан Лоренс представитель Нидерландов.
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