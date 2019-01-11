У амурских медиков и педагогов сохраняется право на досрочную пенсию

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Изменения в пенсионном законодательстве, вступившие в силу с 1 января 2019 года, предусматривают поэтапное повышение возраста выхода на страховую пенсию по старости отдельных категорий граждан. В их числе – педагогические и медицинские работники. В Амурской области уже подают заявления на досрочное назначение выплат.

С 2019 года требования к специальному стажу педагогических и медицинских работников не меняются, при этом на пять лет сдвинется дата выхода на пенсию. Это произойдет плавно и постепенно – по году за год.

Продолжительность требуемого стажа для назначения досрочной пенсии останется прежней: для педагогических работников – не менее 25 лет педагогической деятельности в учреждениях для детей; для медицинских работников – не менее 25 лет лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в сельской местности и поселках городского типа или не менее 30 лет – в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах.

Помимо необходимого стажа, обязательным условием для назначения досрочной пенсии является и наличие индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионных баллов) в размере не менее 16,2 в 2019 году с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.

Для граждан, которым в ближайшие два года предстоит выходить на пенсию по «старому» законодательству, предусмотрен льготный порядок. Им страховая пенсия по старости назначается на шесть месяцев раньше нового срока выхода на пенсию.

«В текущем году с заявлениями на досрочное назначение пенсии уже обратились два педагога и два медицинских работника. Оценка документов требуемый специальный стаж подтвердила. Сама же пенсия им будет назначена спустя шесть месяцев со дня приобретения права», – прокомментировала заместитель начальника отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда России по Амурской области Наталья Музыченко.

Возможные сроки назначения досрочной пенсии в соответствие с годом, в котором выработан профессиональный стаж, указаны в таблице.

Год, в котором выработан полностью требуемый стаж, дающий право на досрочную пенсию, и ИПК Порядок увеличения срока выхода на пенсию Возможные сроки назначения страховой пенсии по старости 2019 (I полугодие) Не ранее чем через 12 месяцев со дня возникновения права на пенсию (минус 6 месяцев) 2019 (II полугодие) 2019 (II полугодие) 2020 (I полугодие) 2020 (I полугодие) Не ранее чем через 24 месяца со дня возникновения права на пенсию (минус 6 месяцев) 2021 (II полугодие) 2020 (II полугодие) 2022 (I полугодие) 2021 Не ранее чем через 36 месяцев со дня возникновения права 2024 2022 Не ранее чем через 48 месяцев со дня возникновения права 2026 2023 и последующие годы Не ранее чем через 60 месяцев со дня возникновения права 2028 и последующие годы

Горячая линия в ОПФР по Амурской области: (4162) 202-400.