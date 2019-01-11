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В Шимановске пропала молодая женщина

В Шимановске пропала молодая женщина
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В Шимановске пропала без вести Елена Викторовна Базилевич, 1993 года рождения. Молодая женщина исчезла 6-7 марта.

Информация об этом появилась в социальных сетях, факт пропажи амурчанки ИА «Амур.инфо» подтвердили в полиции. Там сообщили, что Елена Базилевич пока не найдена.

Приметы Елены: на вид 24-25 лет, рост 173 сантиметра, полноватого телосложения, цвет волосы русые, стрижка короткая, глаза серые, на правой щеке – родинка.

Женщина была одета в бежевую шапку, куртку цвета «серый хаки» с ярко-оранжевым подкладом, темно-синие джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Елены, просят позвонить по телефонам: дежурная часть МО МВД России «Шимановский» – 8 (41651) 2-03-16, а также 8-914-046-36-64, 8-924-142-15-12.

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#происшествия #Шимановск

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