Во Владивостоке произошла массовая драка футбольных фанатов (видео)

В воскресенье, 10 марта, во Владивостоке возле стадиона «Динамо» произошла массовая драка между двумя группами людей, предположительно футбольными фанатами. Подоспевшие полицейские были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Фанаты передрались в тот день, когда во Владивостоке проходил матч между крупнейшими дальневосточными футбольными клубами: «Луч» и «СКА-Хабаровск».

ИА «ПримаМедиа» сообщает, что в побоище принимали участие фанаты «Луча» и «СКА-Хабаровска». Началась потасовка около кафе на улице Пограничной. Несколько человек, предположительно, болельщиков СКА, избивали, предположительно, болельщиков «Луча». Позже на помощь подоспели местные фанаты, и драка стенка на стенку продолжилась уже около забора спортивной арены. Закончился конфликт после стрельбы. Сотрудники полиции сделали по меньшей мере пять предупредительных выстрелов в воздух.

По словам очевидца, группа молодых людей, около 20 человек, некоторое время находилась возле стадиона. Парни вели себя агрессивно, кричали, привлекали к себе внимание прохожих.

Около 13:15 со стороны улицы Семеновской появилась еще одна группа, примерно такая же по численности. Встретившиеся были агрессивно настроены по отношению друг к другу, после непродолжительного словесного конфликта началась массовая драка. Часть молодых людей, крутившихся возле стадиона, разбежалась, оставшихся начали отлавливать и бить старшие участники конфликта.

В тот момент, когда одного из парней повалили на проезжую часть и начали избивать несколько человек, на место подоспела полиция. Сотрудники правоохранительных органов вызвали подкрепление и попытались остановить драку. Для этого им даже пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия.

Полицейские задержали троих участников инцидента и доставили их в отдел полиции. В УМВД Владивостока отметили, что заявления от участников инцидента в полицию не поступали.