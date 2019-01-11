Насекомые катастрофически быстро исчезают с Земли: обзор прессы

«Сдается мне, у меня появилась традиция по понедельникам посвящать обзоры какой-то одной газете. Понятно, что не все интересные статьи удается назвать в течение недели. Вот сегодня я займусь "Комсомольской правдой", по большей части рубрикой "Клуб любознательных"», пишет ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин и начинает обзор прессы.

Вам статья

Ну так вот. «Комсомольская правда» сделала совершенно неутешительный прогноз: мы все умрем. И дело здесь не в каких-то угрозах из космоса – астероиды только и делают, что шастают мимо нашей многострадальной планеты, став привычным явлением. И не в одномоментном взрыве атомных бомб – и эта угроза уже поднабила оскомину. Свою кончину человечество приближает собственными руками. И знаете, кто первым это заметил и начал бить тревогу? Энтомологи.

Американские и китайские ученые независимо друг от друга заметили, что жизнь насекомых чахнет с катастрофической скоростью! Но не надо радоваться тому, что скоро не придется бегать с тапком за мухами или шлепать по щеке, уничтожая комара. Все значительно сложнее.

Напишут же такое

Вся проблема в том, что насекомые – это основа земной экосистемы. Исчезнут насекомые – умрут с голоду животные, которые ими питаются – рептилии, земноводные, птицы. Погибнут растения – их некому будет опылять. А за растениями последуют травоядные, за травоядными – хищники, а кто главный – злобный, коварный, беспощадный – хищник на Земле? Правильно: человек. Хоть мы и будем в числе последних в этой цепной реакции – но будем! Так вот, ученые предрекают исчезновение насекомых уже в ближайшее столетие.

Полный абзац

И дело здесь не только в изменении климата – а он изменяется, чему свидетельством в том числе и амурская бесснежная и практически теплая зима. Насекомых со страшной силой губим мы, люди. То же сельское хозяйство становится год от года всё интенсивнее. Возделываемые угодья отнимают у насекомых естественную среду обитания, а пестициды и удобрения их просто-напросто убивают. Есть, конечно, председатели колхозов и руководители фермерских хозяйств, которые, прежде чем осыплют поля ядами, всплакнут по невинно убиенным козявкам, но таких мало. И потому знайте: радуясь обильному урожаю, мы тем самым радуемся приближению собственного смертного одра.

Напишут же такое

Несколько лет назад у энтомологов мира появился так называемый «Индекс лобового стекла». Здесь начало положили немецкие исследователи. Они заметили, что если раньше приходилось покупать специальные жидкости для того, чтобы очистить стекла автомобилей и поездов от останков жучков-паучков и прочих мушек, то теперь пыль всякая есть, а насекомых – нет. Сделали вывод: с природой творится что-то неладное. Подошли к ситуации с научной точки зрения, устроили в разных местах для насекомых ловушки, чтобы определить (хотя бы приблизительно) количество и виды. От мертвого осла уши: в ловушки попали считанные экземпляры.

На посошок

Что в итоге (эх, многое еще не назвал!): сокращение числа насекомых может быть частью массового вымирания живых существ – шестого по счету. Про первых пять прочтите сами, скажу лишь, что во время 5-го вымерли все динозавры. Ну и всё остальное. И вот началось шестое.

Как спастись, ученые энтомологи рецептов не дают. В конце концов у них совершенно узкая специализация. Но каждый из нас должен сам для себя сделать вывод: гоняясь с лопатой по огороду за медведкой, придавливая насосавшегося крови комара, опрыскивая отравой от всяких божьих коровок растения, превышая скорость движения на авто по дорогам Родины, мы приближаем день страшного суда. И на том у меня все на сегодня. Будьте милосердны.