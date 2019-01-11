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Кит схватил дайвера в Атлантическом океане (видео)

Кит схватил дайвера в Атлантическом океане (видео)
Фото: ru.depositphotos.com

Происшествие случилось в открытом море к югу от Порт-Элизабет (ЮАР). Подводный фотограф и опытный дайвер Райнер Шимпф хотел сфотографировать акулу, когда рядом появился крупный кит.

Мужчина не успел выбраться, и млекопитающие схватило его. Фотограф инстинктивно задержал дыхание. Это бы его не спасло, но, на его счастье, кит передумал становиться людоедом и выплюнул дайвера.

Помощники Райнера вели видеосъемку и происшествие попала к ним в кадр.

Причины такого поведения животного неизвестны. Возможно, кит принял Шимпфа за планктон или вообще не заметил. Зрение у китов очень слабое. Усатые киты питаются планктоном, их пищеварительный тракт, начиная от глотки, совершенно не приспособлен к поеданию пищи размером с человека, сообщает «ПМ».

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#животные #происшествия

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