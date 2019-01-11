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При опрокидывании такси в Благовещенске пострадали два человека (фото)

При опрокидывании такси в Благовещенске пострадали два человека (фото)

Ночью 11 марта, около 02:00, в Благовещенске произошла авария с участием легкового такси. Машина попала в ДТП в районе дома № 22 по Новотроицкому шоссе.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, за рулем автомобиля Toyota Funcargo находился водитель 1988 года рождения. Он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – леерное ограждение. Произошло опрокидывание.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир 1994 года рождения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

По словам очевидцев, водитель авто был нетрезв. Официального подтверждения этому факту нет.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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