В Москве нашли 5-летнюю девочку-маугли с вросшим в тело крестиком (видео)

В Москве спасли пятилетнюю девочку, оставленную дома одну. Ребенок не говорит и ничего не умеет делать самостоятельно. На шее у нее обнаружили вросший в кожу крестик. В отношении матери возбуждено уголовное дело по тяжкой статье.

По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе в Москве, обнаружена 5-летняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии. На ее шее увидели вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию одной из городских больниц, сообщает Следственный комитет РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время мать ребенка задержана. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания ребенка.

Девочку в доме на Ленинградском шоссе спасли полицейские и спасатели. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает «Лента.ру».

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что ребенок не разговаривает, а только издает звуки, хотя его речевой аппарат в порядке. Девочка не умеет самостоятельно одеваться, умываться и ходить в туалет, хотя в пятилетнем возрасте дети по нормам должны уметь это. Вросшее украшение, по словам источника, является крестиком на веревочке, который оказался закрыт тонким слоем кожи.

У ребенка тяжелая форма истощения, девочку осматривает консилиум врачей, рассказал источник в медицинских кругах. Сейчас определяется тактика лечения. На первом этапе потребуется не менее двух недель, так как сглажены даже навыки жевания и глотания. Соседи рассказывают, что ребенок находился в запертой квартире довольно долго. Оттуда постоянно доносился детский плач, сообщает «Эхо Москвы».

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры, где найден ребенок. Помещение полностью захламлено мусором.