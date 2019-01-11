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В Москве нашли 5-летнюю девочку-маугли с вросшим в тело крестиком (видео)

В Москве нашли 5-летнюю девочку-маугли с вросшим в тело крестиком (видео)
Фото: life.ru

В Москве спасли пятилетнюю девочку, оставленную дома одну. Ребенок не говорит и ничего не умеет делать самостоятельно. На шее у нее обнаружили вросший в кожу крестик. В отношении матери возбуждено уголовное дело по тяжкой статье.

По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе в Москве, обнаружена 5-летняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии. На ее шее увидели вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию одной из городских больниц, сообщает Следственный комитет РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время мать ребенка задержана. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания ребенка.

Девочку в доме на Ленинградском шоссе спасли полицейские и спасатели. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает «Лента.ру».

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что ребенок не разговаривает, а только издает звуки, хотя его речевой аппарат в порядке. Девочка не умеет самостоятельно одеваться, умываться и ходить в туалет, хотя в пятилетнем возрасте дети по нормам должны уметь это. Вросшее украшение, по словам источника, является крестиком на веревочке, который оказался закрыт тонким слоем кожи.

У ребенка тяжелая форма истощения, девочку осматривает консилиум врачей, рассказал источник в медицинских кругах. Сейчас определяется тактика лечения. На первом этапе потребуется не менее двух недель, так как сглажены даже навыки жевания и глотания. Соседи рассказывают, что ребенок находился в запертой квартире довольно долго. Оттуда постоянно доносился детский плач, сообщает «Эхо Москвы».

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры, где найден ребенок. Помещение полностью захламлено мусором.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Егаист

    Егаист
    1 час назад

    такую мать надо растреливать сразу, без разбирательств.Вот и работа органов опеки видна: где надо их нет, а где не надо-слишком много!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    У меня в коже 50 оттенков стекла было вживлено, когда я в детстве в футбол играл и упал на данное изделие в виде разбитого стекла.

    Теперь инородное тело само выходит из моего бренного тела, постепенно и незлокачественно.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    59 минут назад

    Егаисттакую мать надо растреливать сразу, без разбирательств.Вот и работа органов опеки видна: где надо их нет, а где не надо-слишком много!


    Не расстреливать. Очевидно, что женщина больна. И её, и ребёнка лечить и наблюдать. Почему соседи столько молчали, неужели ребёнок не прикреплён ни к одной поликлиннике?

  • vertex

    vertex
    57 минут назад

    Был я в первой поликлинике, пока очередь дождался три бабули от жары в обморок упали....

  • vertex

    vertex
    51 минута назад

    Уполномоченная по правам ребенка России Анна Кузнецова выясняет все обстоятельства инцидента с пятилетней девочкой, которую спасли из квартиры в доме на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом говорится на странице Института детских омбудсменов в Facebook.

    Отмечается, что в настоящий момент малышка находится в больнице. По информации ведомства, ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее 10 марта следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео из московской квартиры, откуда изъяли пятилетнюю девочку, которая страдает от истощения и не умеет говорить.

    Мать ребенка задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По предварительной информации, у ребенка есть признаки анорексии, на ее теле нашли вросший в кожу нательный крестик. Девочка не умеет разговаривать, одеваться, умываться и ходить в туалет.

    Эта бы Анюта не на ютубе своём красоту свою выкладывала, а по деревням проехалась бы лучше, где паи пенсионеров земельные в лихие 90- е отжали фермера с солнечных республик отгородив от населения и озёра и лес забором.

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    vertex

    Уполномоченная по правам ребенка России Анна Кузнецова

    *****

    Эта бы Анюта не на ютубе своём красоту свою выкладывала, а по деревням проехалась бы лучше, где паи пенсионеров земельные в лихие 90- е отжали фермера с солнечных республик отгородив от населения и озёра и лес забором.



    А при чём тут земельные паи пенсионеров и детский упал_намоченный?



  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    Oldlord

    vertex

    Уполномоченная по правам ребенка России Анна Кузнецова

    *****

    Эта бы Анюта не на ютубе своём красоту свою выкладывала, а по деревням проехалась бы лучше, где паи пенсионеров земельные в лихие 90- е отжали фермера с солнечных республик отгородив от населения и озёра и лес забором.



    А при чём тут земельные паи пенсионеров и детский упал_намоченный?



    Ты фильм советский про "Олесю" смотрел?

    Представь в то время, бабку бы сразу посадили, а девочку в приют отдали, где она бы люлей выхватывала от хозяина - осваивателя средств.

    Хорошо Куприн написал. Хорошо хоть ведьмой не определили и не сожгли на поповлогерном костре.

  • Леонидова

    Леонидова
    30 минут назад

    Ребенок болен, отстает с рождения в развитии, а врачи с шеи не крестик, а провод сняли, вросший в кожу. Мамаша видимо больна, только шизофренички так запускают дом. Вопрос к опеке, КДН, врачам педиатрам, соседям, участковому - где вы были 5 лет?!http://www.amur.kp.ru/daily/26951.5/4004252/Источник в следствии рассказывает, что в ближайшее время Ирину направят на психиатрическую экспертизу. Соседи считают, что какое-то время назад у женщины могли возникнуть некие проблемы. Иначе, как объяснить, что квартира так заросла мусором. Психиатры выделяют склонность к подобному собирательству хлама как признак серьезного заболевания.

  • vertex

    vertex
    24 минуты назад



    Психиатры выделяют склонность к подобному собирательству хлама как признак серьезного заболевания.



    Соглашусь с Леонидовой. Причём по Москве такое часто в новостях гремит.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 минута назад

    фильм ужасов.

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