В районе театрального кольца в Благовещенске возник затор из-за ДТП (фото)

Фото: «Сканер»

Утром 11 марта в Благовещенске образовался сильный транспортный затор в районе кольцевой развязки по улице Театральной. Как рассказали очевидцы, причина в ДТП.

Горожане сообщили, что одна авария с участием нескольких машин произошла на въезде на кольцо со стороны пересечения с улицей Гражданской. Вторая – на выезде с кольца на противоположной стороне. В последнем случае участником ДТП стал автобус.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, здесь произошли три аварии, в каждой из которых участвовали по две машины. Пострадавших нет.