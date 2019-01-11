В районе театрального кольца в Благовещенске возник затор из-за ДТП (фото)
Утром 11 марта в Благовещенске образовался сильный транспортный затор в районе кольцевой развязки по улице Театральной. Как рассказали очевидцы, причина в ДТП.
Горожане сообщили, что одна авария с участием нескольких машин произошла на въезде на кольцо со стороны пересечения с улицей Гражданской. Вторая – на выезде с кольца на противоположной стороне. В последнем случае участником ДТП стал автобус.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, здесь произошли три аварии, в каждой из которых участвовали по две машины. Пострадавших нет.
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