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11марта
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сегодня, 00:22

Гороскоп на 11 марта: Стрельцам не стоит конфликтовать, а Рыбам стоит быть острожными

Гороскоп на 11 марта: Стрельцам не стоит конфликтовать, а Рыбам стоит быть острожными

Восход Солнца: 06:52
Заход Солнца: 18:26
Солнце в Рыбах.

Овен. Простите людей, которые вас когда-то обидели – сегодняшний день как раз для этого подходит. И постарайтесь найти время для прогулок на свежем воздухе.

Телец. Сосредоточьтесь на решении финансовых проблем – сегодня у вас есть шанс превратиться в денежных везунчиков. Но с серьезными тратами желательно повременить – этот день не очень подходит для шопинга.

Близнецы. В рабочих делах у Близнецов наблюдается простой. Но это великий шанс полноценно отдохнуть и запланировать что-то новое.

Рак. В этот день звезды рекомендуют сосредоточиться на решении материальных вопросов, четко планировать свое время и браться за решение самых трудных проблем, у Вас обязательно все получится.

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Лев. Львы могут надеяться на благополучный исход приключений. Независимо от места и среды пребывания, все закончится довольно удачно.

Дева. Не стоит в данный период делать что-либо в спешке. Многие дела смогут разрешиться без вашего непосредственного участия.

Весы. Не бойтесь подписывать договора, сегодня звезды гарантирует вам выгоду и безопасность. Не отказывайте себе в приятной мелочи.

Скорпион. Сегодня не стоит тратить время впустую. Уделите время работе и решению важных проблем.

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Стрелец. Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Только постарайтесь не ввязываться в конфликты с неуравновешенными людьми, а также с руководством.

Козерог. Весам день дарит «второе дыхание». Найдется хороший повод для общения, будет легко найти единомышленника или удержать внимание аудитории.

Водолей. Сегодня вам будет сложно договориться с партнером, если у Вас начнется обсуждение важных семейных вопросов, накопившихся за неделю.

Рыбы. Все личное нужно оставить дома и не стоит нести это на работу. Будьте внимательны и осторожны с начальством.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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