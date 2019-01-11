Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта: Водолеи подведут итоги, а Львы решат старые проблемы

Общий астрологический прогноз на неделю с 11 по 17 марта для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе на Овнов обрушатся активность, бьющая через край энергия, амбициозность. Первую половину неделю Овнам нужно идти вперед, правда, вначале убедившись в правильном направлении. Во вторую половину неделю стоит быть острожными с финансовой деятельностью.

Телец. В этот период Тельцы захотят заниматься всеми видами искусства. Тельцы, сделайте Венере приятное: пойте, танцуйте, рисуйте, играйте, развивайте в себе творческие задатки. В эту неделю марта стоит также красиво одеваться и не отказываться от выгодных предложений. Это самый лучший период для свиданий, развлечений, отдыха и наслаждения.

Близнецы. Звезды рекомендуют Близнецам вкладывать деньги, совершать покупки, давать в долг, но не стоит брать кредиты. Это время стоит занять решением какой-либо проблемы. Если у вас никак не получалось написать письмо близкому и родному человеку, то попробуйте сделать это в среду. Если по работе требуется переделать документы, то лучше всего это сделать в пятницу.

Рак. Для Рака эта неделя готовит укрепление семейных отношений. Помните, что семья – это ваш тыл и нужно быть очень внимательными ко всему, что происходит внутри. Семейные посиделки, девичники будут очень кстати. Романтичным Ракам эта неделя готовит несколько свиданий и приятных встреч.

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Лев. Именно на этой неделе могут родиться новые, оригинальные способы решения старых проблем. Насладитесь жизнью, обратите внимание на свою индивидуальность, по возможности проведите хотя бы выходные дни на природе.

Дева. Середина марта благоприятна для обучения чему-либо, нужно совершать поездки, общаться с родственниками. В среду у Девы могут завести полезные знакомства, а во второй половине недели будут хорошо сданы экзамены, совершены коммерческие покупки, подписаны контракты.

Весы. На этой неделе Весам не рекомендуется предаваться страстям и вступать в конфликты. Именно сейчас Весам следует начинать новые проекты. Удача будет с вами.

Скорпион. Скорпионы будут требовать активных действий от окружающих. На улице тепло, поэтому не сидите дома сложа руки! На этой неделе можно везде и во всем проявлять инициативу. Марс не любит вялых и пассивных.

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Стрелец. Эта неделя залог удачных дел Стрельцов на работе, удачна для переговоров с деловыми партнерами, для поиска способов реализации себя вне дома, реализации с пользой для общества, для большой группы людей. Долгосрочные финансовые проекты, крупные предприятия лучше начинать реализовывать во второй половине недели. Для всех юридических дел это тоже наиболее подходящий период.

Козерог. Не стоит ссориться с близкими людьми на этой неделе. А конфликты будут возникать практически ежедневно. Постарайтесь успеть как можно больше, потому что эта неделя пройдет у вас под девизом «работа, работа и еще раз работа».

Водолей. Водолеи будут склонны размышлять над смыслом жизни, подведения итогов, завершения каких-либо дел. Помните, что стоит меньше говорить и больше молчать. Водолеи, если у вас есть в семье пожилые люди, обязательно уделите им внимание. Если Вы обидели кого-то или несправедливо поступили с кем-то, лучше извиниться, чем вставлять палки в колеса.

Рыбы. На этой неделе к Вам может прийти крупная сумма денег. Работа будет приносить радость и удовольствие. А также тем Рыбам, кто искренне подходят к своим обязанностям в конце недели будет ждать приятный сюрприз.