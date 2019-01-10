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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: почему важно правильно писать и говорить

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: почему важно правильно писать и говорить

11 марта в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» речь пойдет о грамотности в повседневной жизни: почему важно правильно писать и говорить. Гость студии: доцент кафедры русского языка, коммуникаций и журналистики Амгу Дарья Галимова. Ведущие: Михаил Митрофанов, Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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