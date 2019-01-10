Прощание с Михаилом Ереминым состоится 12 марта

Поминальный обед пройдет в кафе по адресу: улица Ленина, 130, в 16:00.

Как писало ИА «Амур.инфо», почти вся полувековая трудовая биография Михаила Еремина была напрямую связана с историей строительства Благовещенска. Работая в структуре строительно-монтажного треста № 2, бригада каменщиков под руководством Еремина в разное время построила больше половины зданий областного центра.