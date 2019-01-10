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сегодня, 21:08 0

Прощание с Михаилом Ереминым состоится 12 марта

Прощание с Михаилом Ереминым состоится 12 марта

12 марта в Благовещенске простятся с заслуженным строителем РСФСР Михаилом Ереминым, он скончался 8 марта на 85-м году жизни. Отпевание состоится в храме иконы божией матери «Всех скорбящих Радость» по адресу: улица Красноармейская, 53А с 13:00 до 14:00.

Поминальный обед пройдет в кафе по адресу: улица Ленина, 130, в 16:00.

Как писало ИА «Амур.инфо», почти вся полувековая трудовая биография Михаила Еремина была напрямую связана с историей строительства Благовещенска. Работая в структуре строительно-монтажного треста № 2, бригада каменщиков под руководством Еремина в разное время построила больше половины зданий областного центра.

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#память

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