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сегодня, 18:43 0

Ким Чен Ын получил секретный подарок от Александра Козлова

Ким Чен Ын получил секретный подарок от Александра Козлова
Фото: tass.ru

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын получил подарок от министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Подробностей относительно того, что именно вручили лидеру КНДР, агентство не приводит.

Отмечается, что российский министр передал подарок для лидера КНДР в Москве главе правительственной делегации Народной Республики, министру внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ, который посещал Россию для участия в девятом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству КНДР и РФ. По данным ЦТАК, в субботу, 9 марта, корейская делегация вернулась в Пхеньян и передала подарок Ким Чен Ыну.

В ходе заседания межправительственной комиссии КНДР и РФ, завершившегося 6 марта в Москве, состоялось обсуждение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также вопросов реализации ряда совместных проектов в сфере транспорта. В частности, Александр Козлов сообщил по итогам встречи, что финансовые институты России и КНДР в ближайшее время согласуют механизм взаиморасчетов и порядка использования средств, которые могут быть направлены для проектов развития Республики.

Глава Минвостокразвития также рассказал, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация с проектом «Хасан – Раджин». В начале 2018 года экспорт российского угля через северокорейский порт Раджин прекратился, несмотря на специальные исключения, предусмотренные резолюциями СБ ООН. Они запрещают странам импортировать уголь из КНДР, однако в последнем таком документе содержится пункт, согласно которому санкции не распространяются на поставки российского угля в рамках «Хасан – Раджин».

Стороны также обсудили проект строительства автомобильного моста через реку Туманная на границе России и КНДР. Козлов сообщил, что Россия подготовила технико-экономическое обоснование и провела необходимые консультации. По его словам, стороны уже договорились об этапах реализации проекта и ответственных лицах, пишет ТАСС.

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#Дальний Восток #российская власть

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