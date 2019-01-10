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По Белогорску прошли бояре, барыни и персонажи русских сказок

По Белогорску прошли бояре, барыни и персонажи русских сказок

В Белогорске проводили зиму. Масленичные гулянья прошли во всех учреждениях образования, культуры и спорта. Начались они с шествия и театрализованного представления на центральной площади города. Участниками действа на площади стали более 5 тысяч человек.

«В масленичном шествии приняли участие около полутысячи представителей общественных и коммерческих организаций города. Проводили его в Белогорске впервые. Участники нарядились в костюмы бояр, барынь, персонажей русских народных сказок, – рассказала директор ЦКР Татьяна Леснова. – На площади они все стали участниками театрализованной программы вместе с Бабой Ягой, скоморохами, Красными девицами, Кащеем Бессмертным и Весной. Погода выдалась прекрасная, настроение великолепное. По откликам участникам народных гуляний было интересно и весело».

Творческие коллективы исполнили концертные номера. Все желающие смогли поучаствовать в традиционных состязаниях по перетягиванию каната, метанию валенков, групповой ходьбе на лыжах. Дети и взрослые сыграли в гигантский боулинг, поборолись подушками на бревне, юные и взрослые силачи посоревновались в поднятии гантель. Все участники народных забав получили призы, а победители награждены специальными призами.

Более десятка торговых точек приняли участие в конкурсе по оформлению торгового места.

«Специальное жюри оценивало внешнее оформление торгового места, творческий подход к форменной одежде, а также наличие и оформление необходимой информации для потребителя о продавце, бейджиков, товарных ярлыков, ценников, – рассказала специалист отдела по труду и потребительскому рынку Лилия Алеко. – Организации, участвовавшие в шествии также награждены призами за лучшие костюмы. Порадовало то, как творчески подошли организации к выбору костюмов».

Кроме того, была проведена бесплатная дегустация блинов, во время масленичного гулянья. На площади организовали торговлю блинами, горячим чаем и сладостями.

За общественным порядком и безопасностью следили представители полиции, добровольной народной дружины, скорой медицинской помощи и пожарные. Провели общегородской праздник без происшествий, сообщили в пресс-службе администрации Белогорска.

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#Белогорск #праздники #администрация Белогорска

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