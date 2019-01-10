В Зейском районе на льду застрял автомобиль с 12-летним ребенком

9 марта в 18:50 в ЕДДС Зейского района поступило сообщение о том, что на льду водохранилища в районе ручья Малый Гармакан застрял легковой автомобиль. В машине находились мужчина, женщина и 12-летний ребенок. Все они жители Зеи.

При движении по льду автомобиль провалился передними колесами в трещину на удалении 20 метров от берега. Самостоятельно продолжить движение возможности не было, автовладелец обратился за помощью.

На помощь выехала группа спасателей поисково-спасательной группы Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ в составе двух человек на автомобиле УАЗ. Прибыв на место, спасатели, подложив стволы деревьев под колеса, смогли вытянуть автомобиль из трещины без повреждений.

Из людей никто не пострадал, пассажиры автомобиля продолжили движение в Зею в сопровождении спасателей, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.