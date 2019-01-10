До плюс 6 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 11 марта

В Амурской области 11 марта ночью ожидается увеличение облачности, в большинстве районов севера пройдет слабый и умеренный снег. Днем также будет облачно, на большей части региона выпадут слабые и умеренные осадки, местами по северу возможна слабая метель.

Юго-западный ветер в ночные часы будет переходить в северных районах на северный, его скорость составит 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 13 метров в секунду. Днем будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7, в отдельных районах до 12-17 метров в секунду.

Термометры ночью покажут минус 5…10 градусов, в отельных районах будет минус 15…20. Днем температура по северу составит от минус 3 до плюс 2, по северо-западу будет до минус 8, по югу термометры покажут плюс 1…6.

В Благовещенске ночью ожидается увеличение облачности, без осадков. Ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит минус 4…6. Днем будет облачно, возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Северо-западный ветер разгонится до 7…12 метров в секунду. Температура составит плюс 3…5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.