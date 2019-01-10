Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10марта
Предыдущая новость
сегодня, 15:59 0

До плюс 6 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 11 марта

До плюс 6 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 11 марта
Фото: pixabay.com

В Амурской области 11 марта ночью ожидается увеличение облачности, в большинстве районов севера пройдет слабый и умеренный снег. Днем также будет облачно, на большей части региона выпадут слабые и умеренные осадки, местами по северу возможна слабая метель.

Юго-западный ветер в ночные часы будет переходить в северных районах на северный, его скорость составит 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 13 метров в секунду. Днем будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7, в отдельных районах до 12-17 метров в секунду.

Термометры ночью покажут минус 5…10 градусов, в отельных районах будет минус 15…20. Днем температура по северу составит от минус 3 до плюс 2, по северо-западу будет до минус 8, по югу термометры покажут плюс 1…6.

В Благовещенске ночью ожидается увеличение облачности, без осадков. Ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит минус 4…6. Днем будет облачно, возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Северо-западный ветер разгонится до 7…12 метров в секунду. Температура составит плюс 3…5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 1

#погода

распечатать


Общество

Местами дождь и гроза: прогноз погоды в Амурской области на 21 июля

Общество

Дождь в восточных районах: прогноз погоды в Амурской области на 20 июля
В России и мире 2

Из-за жары в Японии гибнут люди
В России и мире

В Аргентине жертвами аномально низкой температуры воздуха стали люди
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь