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Бывший житель Тынды принял участие в шоу пародий на телеканале «Россия 1»

Бывший житель Тынды принял участие в шоу пародий на телеканале «Россия 1»
Фото: YouTube

Экс-амурчанин Сергей Смолин стал участником шоу пародий «Один в один. Народный сезон» на телеканале «Россия 1». 32-летний уроженец Тынды пародировал певца Рому Зверя, которого Сергей назвал своим кумиром юности. Выпуск с участием бывшего жителя Приамурья вышел в эфир 9 марта.

«Отец у меня военный, а мама – юрист. Тяга к музыке появилась в три года. Тогда я первый раз услышал Олега Газманова, перевернул на грудь свой рюкзак и начал пародировать игру на баяне и при этом пою, – рассказал в профайле Сергей Смолин. – К моему увлечению музыкой отец относился не очень серьезно и думал всегда, что я либо пойду по его стопам, либо выберу какое-то более мужское занятие. Но я всегда мечтал о большой сцене. Постоянно происходит такая борьба, я пытаюсь доказать, что музыка – это тоже серьезно. Я надеюсь, что, когда отец увидит меня на большой сцене, на экране, то он будет мной гордиться».

Работать над номером Сергею помогали педагоги по вокалу, хореограф и наставник Иракли Пирцхалава. На сцене экс-амурчанин спел песню «Все, что тебя касается». Но его выступление судью оценили не высоко.

Новый сезон музыкального шоу «Один в один» стартовал в начале февраля, он получил название «Народный сезон». Участие в проекте принимают не звезды шоу-бизнеса, как это было раньше, а обычные люди. Наставниками 40 прошедших кастинг жителей с разных уголков России стали артисты из прошлых сезонов — Иракли Пирцхалава, Вадим Казаченко, Виталий Гогунский, Сергей Пенкин, Юлия Началова, Анжелика Агурбаш, Анастасия Стоцкая и Эвелина Бледанс.

В состав жюри вошли Тимур Родригез, Юрий Стоянов, Марина Федункив и Марина Мещерякова.

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#жизнь

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