Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:16 0

В ОКЦ показали спектакль по мотивам детектива «Ищите женщину»

В ОКЦ показали спектакль по мотивам детектива «Ищите женщину»

В Общественно-культурном центре состоялась премьера спектакля «Миссис Алиса ведёт следствие», поставленного по мотивам той же пьесы, что и фильм 1983 года режиссёра Аллы Суриковой «Ищите женщину». Спектакль на благовещенской сцене поставила режиссёр театральной студии «Дебют» Елена Коломыцына.

В театральной студии «Дебют» были все основные типажи. Директора нотариальной конторы сыграл брутальный Иван Зубарев, взбалмошную клиентку – Елена Соловьёва, руководитель студии танца «Траффик», а главную роль Алисы исполнила Нина Каденёва – девушка, знакомая многим по телевизионной передаче «Благовещенск. Инструкция по применению».

Нина Каденёва предстала перед зрителями болтушкой, но её невероятная цепкость и упёртость позволила раскрутить дело до конца. Свою роль Нина играла очень органично.

«Я много что переснимала с фильма. Мне, конечно, было сложно перенять образ женщины за сорок, определённого склада жизни и характера, но я себя пересилила и отпустила. Она какая-та немного сумасшедшая. Некоторые мои качества помогали мне. Иногда я бываю такой смешливой, разбитной – но только в кругу очень близких людей», – рассказала исполнительница главной роли Нина Каденёва.

Театральная студия подготовила детектив, приправив его комедийными нотками.

«Мы все, конечно, посмотрели фильм, но просто брать кальку своего героя – это скучно. Моя героиня – изгой. Она обижена. Я совсем не такая. Пришлось придумать взгляд, походку, одежду, манеру разговора. Уже в процессе репетиций роль обрастала какими-то наработками, новыми фишечками. Мы много чего переделывали», – рассказала исполнительница роли сотрудницы конторы Марина Зайцева.

Спектакль «Миссис Алиса ведёт следствие» покажут ещё раз, время будет объявлено позже. Подробности – в разделе «Культпросвет».

Просмотров всего: 79

#культура

распечатать


Культура

Школа искусств города Зея вошла в список 100 лучших предприятий и организаций России
В России и мире

Обама удостоит Мэрил Стрип и Стиви Уандера Президентской медали Свободы

Общество

Хэйхэский и московский вузы создадут совместный художественный институт

11 ноября 2014, 14:50
В России и мире

Учёный из США увидел на снимках с Марса фрагмент ещё одной скульптуры
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь