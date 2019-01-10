В ОКЦ показали спектакль по мотивам детектива «Ищите женщину»

В Общественно-культурном центре состоялась премьера спектакля «Миссис Алиса ведёт следствие», поставленного по мотивам той же пьесы, что и фильм 1983 года режиссёра Аллы Суриковой «Ищите женщину». Спектакль на благовещенской сцене поставила режиссёр театральной студии «Дебют» Елена Коломыцына.

В театральной студии «Дебют» были все основные типажи. Директора нотариальной конторы сыграл брутальный Иван Зубарев, взбалмошную клиентку – Елена Соловьёва, руководитель студии танца «Траффик», а главную роль Алисы исполнила Нина Каденёва – девушка, знакомая многим по телевизионной передаче «Благовещенск. Инструкция по применению».

Нина Каденёва предстала перед зрителями болтушкой, но её невероятная цепкость и упёртость позволила раскрутить дело до конца. Свою роль Нина играла очень органично.

«Я много что переснимала с фильма. Мне, конечно, было сложно перенять образ женщины за сорок, определённого склада жизни и характера, но я себя пересилила и отпустила. Она какая-та немного сумасшедшая. Некоторые мои качества помогали мне. Иногда я бываю такой смешливой, разбитной – но только в кругу очень близких людей», – рассказала исполнительница главной роли Нина Каденёва.

Театральная студия подготовила детектив, приправив его комедийными нотками.

«Мы все, конечно, посмотрели фильм, но просто брать кальку своего героя – это скучно. Моя героиня – изгой. Она обижена. Я совсем не такая. Пришлось придумать взгляд, походку, одежду, манеру разговора. Уже в процессе репетиций роль обрастала какими-то наработками, новыми фишечками. Мы много чего переделывали», – рассказала исполнительница роли сотрудницы конторы Марина Зайцева.

Спектакль «Миссис Алиса ведёт следствие» покажут ещё раз, время будет объявлено позже. Подробности – в разделе «Культпросвет».