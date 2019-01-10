Сожжение чучела, поедание блинов, конкурсы: в Благовещенске масштабно проводили Масленицу (фото)

В Благовещенске на площади Ленина 10 марта праздновали Масленицу. Масштабные гулянья длились несколько часов. Для гостей праздника подготовили программу с театрализованным представлением, интерактивными площадками и дегустациями. А в конце на площади сожгли чучело Масленицы, положив перед этим ей в карманы записки горожан.

Празднование началось в 12:30 с театрализованного представления «Широкая Масленица». После горожан пригласили поучаствовать в конкурсе «Масленичный столб», желающим предлагалось забраться на самую вершину столба. Всего в конкурсе приняли участие 36 человек, но справиться с испытанием смогли только семеро из них.

Участнику, занявшему первое место, вручили планшет. За второе место подарили 50-килограммовый мешок муки, за третье – блинницу, за четвертое – поттер, за пятое – телевизор, за шестое – вафельницу и за седьмое – блинный набор, включающий себя продукты, необходимые для приготовления блинов.

Также проводился традиционный конкурс «Масленичный поезд», когда ряженые несли куклу Масленицы. Всего таких поездов было 23. В конкурсе участвовали детсады, школы, организации города. Среди призов были поттеры, чайники, сертификаты. Главным призом стал телевизор.

Кроме того, на площади проводили забавы, знакомили гостей праздника с русскими свадебными обычаями, кормили блинами и поили чаем. Всего работали 16 интерактивных площадок и около 20 палаток, где продавали блины, сырники, пироги и другие вкусности. Завершилось мероприятие сожжением чучела Масленицы. По традиции, горожане писали на листочках о своих невзгодах и печалях, с которыми они бы хотели распрощаться, и опускали свои записки в карман чучела перед тем, как его сжечь.