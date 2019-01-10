Приамурье заняло 14 строчку в рейтинге по формированию комфортной городской среды

Второе место заняла Тульская область, получившая 81 балл. Третью строчку рейтинга с 80 баллами разделили Калужская область и Красноярский край.

Рейтинг составлялся по 28 критериям, среди которых принятие муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных образований в установленные сроки, процент освоения денежных средств федерального бюджета, наличие центра компетенций, количество представленных на конкурс реализованных в 2018 году проектов по благоустройству общественных территорий.







В рейтинговании участвовал 81 регион Российской Федерации. Не оценивались субъекты Российской Федерации, которые не являлись получателями средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.







«Проект «Формирование комфортной городской среды» успешно работал на протяжении всего 2018 года, мы получили хорошие отзывы от наших сограждан, на территориях создаются современные общественные пространства, люди довольны появлению новых скверов, парков, куда можно прийти погулять, провести время - города начинают менять свое лицо. В прошлом году благоустроены 19 тысяч дворов, 4 тысячи общественных территорий и 202 парка. Работа по преображению городов и поселений продолжится и в 2019 году», – прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.