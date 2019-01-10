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Благовещенцы впервые услышали авторские песни симфонического оркестра Résonance

Благовещенцы впервые услышали авторские песни симфонического оркестра Résonance
Фото: amur.info

Украинская команда Résonance привезла в Благовещенск первый авторский альбом. На концерты этого рок-симфонического оркестра с каждым разом приходит всё больше народа. В этот раз на «Ультрафиолет» амурчане разобрали все билеты. Выступление состоялось в ОКЦ.

Новый альбом «Ультрафиолет» пришелся по душе благовещенскому зрителю. «Очень круто! Я была на всех их концертах. У них стало больше инструментов. Они треки подбирают под настроение. Узнала все каверы. Авторскую музыку послушала, показалась интересной», – рассказала зрительница Анастасия.

В программе также были хиты Marilyn Manson, Led Zeppelin, Rammstein, Prodigy, AC/DC и других групп.

«Есть изменения в концепциях. В записи нашего первого авторского альбома участвовало много человек, в гастролях нас меньше – всего двенадцать. Почему "Ультрафиолет"? Это самый яркий цвет. Мы играем то, что нам нравится. И своего дальше будет больше», – рассказал дирижёр Денис Федоренко.

В весеннем туре у résonance – 65 концертов, группа движется с юга на Дальний Восток и обратно: Чита, Краснокаменск, Благовещенск, Свободный, Хабаровск, Владивосток, Якутск, далее города Сибири.

Подробнее о прошедшем концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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#концерты #культура

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