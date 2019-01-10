Житель Свободного перевел мошеннику 50 тысяч рублей, приняв его за брата

В дежурную часть МО МВД России «Свободненский» обратился 36-летний местный житель с заявлением о похищении у него обманным путем 50 тысяч рублей. Мужчину обманул мошенник, притворившийся его братом.

Предварительно установлено, что мужчине позвонил неизвестный и представился его братом, проживающим в другой стране. У амурчанина действительно есть такой родственник. Звонящий сообщил, что едет в гости в Приамурье, но у него возникли проблемы и срочно нужны деньги, а также назвал номер банковского счета для перевода.

Амурчанин перевел 50 тысяч рублей по указанным якобы родственником реквизитам на его банковскую карту. После этого мужчина позвонил на номер, с которого ему ранее поступил звонок, но он уже был не доступен. Только тогда амурчанин связался со своим реальным братом, и тот подтвердил, что не звонил ему в ближайшее время и не просил оказать денежную помощь. Поняв, что он попался на уловку мошенника, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление, сообщает амурское управление МВД.