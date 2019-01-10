Медведев раздал поручения федеральным министерствам по итогам послания президента

В частности, Минтруду, Минэкономразвития, Минюсту и Минфину поручено до 25 марта 2019 года подготовить изменения в законодательство для определения порядка выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума и перерасчёта с 1 января 2019 года социальной доплаты к пенсии.

Минтруду, Минфину и Минэкономразвития также поручено разработать поправки для увеличения до 10 тысяч рублей выплаты неработающим родителям, у которых есть ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет. Срок исполнения поручения — до 14 марта.

До 11 марта будут подготовлены меры поддержки семей с ипотекой. Так, Минтруд, Минфин и Минстрой обеспечат законодательные изменения, в соответствии с которыми при рождении третьего ребёнка и последующих детей семья сможет получить 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита. Эти же ведомства до 14 марта примут меры для субсидирования процентной ставки по ипотеке до 6 процентов годовых для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита.

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития разработают проект закона об изменении размера дохода семей с детьми, дающего право на получение выплат при рождении первого или второго ребёнка. Сумма будет увеличена с полутора до двух величин прожиточного минимума по региону.

В свою очередь, Минздраву, Минфину, Минэкономразвития и ФОМС поручено проработать отмену возрастного ограничения (50 лет) для выплат участникам программы «Земский доктор». Поправки должны быть внесены до 30 октября.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минфину, Минюсту и Минэкономразвития подготовить правовые основания для реализации программы «Земский учитель». Так, с 2020 года педагоги, приезжающие на работу в сельскую местность, будут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Проекты соответствующих актов должны быть представлены в кабмин до 1 октября, пишет «Парламентская газета».