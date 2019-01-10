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сегодня, 12:16 5

Медведев раздал поручения федеральным министерствам по итогам послания президента

Медведев раздал поручения федеральным министерствам по итогам послания президента
Фото: utro.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев распределил поручения между министерствами в рамках реализации мер, предложенных президентом РФ в послании Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте кабмина 7 марта. Глава правительства также установил сроки для выполнения поручений министерствами.

В частности, Минтруду, Минэкономразвития, Минюсту и Минфину поручено до 25 марта 2019 года подготовить изменения в законодательство для определения порядка выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума и перерасчёта с 1 января 2019 года социальной доплаты к пенсии.

Минтруду, Минфину и Минэкономразвития также поручено разработать поправки для увеличения до 10 тысяч рублей выплаты неработающим родителям, у которых есть ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет. Срок исполнения поручения — до 14 марта.

До 11 марта будут подготовлены меры поддержки семей с ипотекой. Так, Минтруд, Минфин и Минстрой обеспечат законодательные изменения, в соответствии с которыми при рождении третьего ребёнка и последующих детей семья сможет получить 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита. Эти же ведомства до 14 марта примут меры для субсидирования процентной ставки по ипотеке до 6 процентов годовых для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита.

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития разработают проект закона об изменении размера дохода семей с детьми, дающего право на получение выплат при рождении первого или второго ребёнка. Сумма будет увеличена с полутора до двух величин прожиточного минимума по региону.

В свою очередь, Минздраву, Минфину, Минэкономразвития и ФОМС поручено проработать отмену возрастного ограничения (50 лет) для выплат участникам программы «Земский доктор». Поправки должны быть внесены до 30 октября.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минфину, Минюсту и Минэкономразвития подготовить правовые основания для реализации программы «Земский учитель». Так, с 2020 года педагоги, приезжающие на работу в сельскую местность, будут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Проекты соответствующих актов должны быть представлены в кабмин до 1 октября, пишет «Парламентская газета».

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#российская власть

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    3 часа назад

    подачи с барского плеча

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Как этирожи надоели/

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

  • Alexx555

    Alexx555
    2 часа назад

    Ай да молодец, ну и медведев! Ну теперь заживем хорошо!!!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    29 минут назад

    А кто нибудь в курсе, за какой грех Димон отбывает пожизненное в кабинете министров?

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