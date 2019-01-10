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В Благовещенске от сильного удара легковушка перевернулась на крышу (видео)

В Благовещенске от сильного удара легковушка перевернулась на крышу (видео)

9 марта в Благовещенске в районе Загородной, 76, случилось серьезное ДТП. Столкнулись Nissan AD и Honda CRV. От удара «хонда» перевернулась и приземлилась на крышу. В итоге водитель «хонды» получил травмы.

«Страшная авария была по Загородной – Северной. Машина врезалась в Нисан и взлетела. Вертелась в самом прямом смысле», – рассказал один из очевидцев аварии.

В амурской Госавтоинспекции факт ДТП подтвердили, добавив, что столкновение случилось в 20:50. Травмы получил водитель «Хонды» 1991 года рождения, его увезли в больницу. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

По информации ИА «Сканер», «хонда» и «ниссан» ехали навстречу друг другу. Сообщается, что водитель «ниссана» при повороте налево не пропустил «хонду» и совершил с ней столкновение. «Хонда» от удара перевернулась, ее водитель получил травму головы, сотрясение головного мозга, а также разрыв селезенки.


«Во время оформления ДТП водителя "ниссана", не было на месте. Он появился позже, в момент съёмки кадров. Мужчина подошёл к инспекторам ГИБДД и представился якобы водителем "ниссана". Но аварию уже оформили как со скрывшемся вторым участником.

Кто реально был за рулём, предстоит выяснить», – сообщает «Сканер».

Видео: mreporter_blg

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#ДТП #транспорт

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