Благовещенские волейболистки сыграют с командой Харбина в новом спортзале

В новом спортивном зале Дальневосточной распределительной сетевой компании 12 марта пройдет десятый Кубок АО ДРСК. В этом году турнир стал международным, так как приглашение приняла команда из столицы провинции Хэйлунцзян, города Харбин.

По результатам дальневосточных соревнований последних лет встречаются равные по силам соперники. Общий уровень женского волейбола в Китае весьма высок, отмечают благовещенские спортсменки. Так, на прошедшем осенью 2018 года чемпионате мира в Японии с участием 24 команд сборная КНР заняла третье место. Чемпионат мира состоял из трех групповых этапов, полуфинальных и финальных матчей. Россиянки на стадии второго группового этапа не смогли пробиться в шестерку сильнейших и в итоге заняли восьмое место.

А на соревнованиях в Благовещенске в первой игре 12 марта в 17:30 встречаются хозяйки, девятикратный победитель турнира, команда «Энергия» (Благовещенск) и гости из Харбина.

Волейболистки «Энергии» приглашают любителей волейбола поддержать их команду. В зале, расположенном по адресу: Шевченко, 32, есть балкон для болельщиков и сидячие места. Кроме того, за матчем можно следить на большом экране. В зале установлены видеокамеры, позволяющие в спорных ситуациях (касание блока, сетки, линии и так далее) посмотреть повтор эпизодов.