В Свободном ночью горел жилой дом

10 марта в 02:36 свободненским пожарным поступило сообщение о возгорании. Загорелся одноэтажный 9-квартирный жилой дом по улице Залинейной. Через шесть минут огнеборцы ПСЧ-5 Свободного прибыли на место.

На момент прибытия подразделений горела стена снаружи одной из квартир. В течение шести минут открытое горение ликвидировали. Огнем повреждены стена снаружи и кровля на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL