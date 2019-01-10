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В Свободном ночью горел жилой дом

В Свободном ночью горел жилой дом
Фото: www.vremyan.ru

10 марта в 02:36 свободненским пожарным поступило сообщение о возгорании. Загорелся одноэтажный 9-квартирный жилой дом по улице Залинейной. Через шесть минут огнеборцы ПСЧ-5 Свободного прибыли на место.

На момент прибытия подразделений горела стена снаружи одной из квартир. В течение шести минут открытое горение ликвидировали. Огнем повреждены стена снаружи и кровля на площади 12 квадратных метров.

Пострадавших нет. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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