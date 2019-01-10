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сегодня, 09:36 2

Амурской области выделят 405 миллионов рублей на дороги

Амурской области выделят 405 миллионов рублей на дороги
Фото: Myslo

Регионы России получат почти 100 миллиардов рублей на ремонт дорог. Субсидии на строительство новых и ремонт старых дорог выделят почти всем субъектам кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Амурской области достанется 405 миллионов рублей.

Согласно постановлению правительства для оказания поддержки всем субъектам Федерации, независимо от доли находящихся в нормативном состоянии дорог, трансферты будут предоставляться исходя из расчётного значения 3 % доходов от акцизов на нефтепродукты за 2019–2024 годы.

«В рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 43,1 % в 2017 году до 50,9 % к концу 2024 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, – с 42 до 85 %, снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети к концу 2024 года в два раза по сравнению с 2017 годом», – сообщается на сайте правительства.

При разработке Правил были использованы данные федерального статистического наблюдения о состоянии автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, численности населения городов, образующих городские агломерации, а также о средней стоимости работ по приведению автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Финансирования будет осуществляться в виде субсидий. Их размер будет зависеть от субъекта и имеющихся у него потребностей. Амурская область получит 405 миллионов рублей. Больше всего среди дальневосточных регионов получит Хабаровский край, ему выделят 1 миллиард 130 миллионов рублей.

Деньги из федерального бюджета регионы будут получать ежегодно до 2024 года. До 1 декабря каждого периода местные власти должны отчитаться о расходовании средств и полученных результатах. Если до 31 числа не будут выполнены планы на этот год – деньги придется вернуть в федеральный бюджет.

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#российская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    Амурская область получит…ню-ню, все 405 млн для Благовещенска

  • Квочка

    Квочка
    1 час назад

    Лучше бы эти деньги потратили на лечение больных детей!

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