Гороскоп на 10 марта: у Львов изменения в личной жизни, Стрельцам не стоит доверять близким

Восход Солнца: 06:55

Заход Солнца: 18:25

Солнце в Рыбах.

Овен. Двойственный день, события которого повергнут Овнов в уныние. Не исключена неприятная ситуация, в которой Овны будут выглядеть довольно неприглядно.

Телец. Сейчас стоит взяться за новые дела, а также заняться расширением деловых связей. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью.

Близнецы. Звезды не советуют Вам отправляться в дальнюю дорогу, а также исключить общение с негативными личностями. Интуиция подскажет Вам, как вести себя в трудных ситуациях.

Рак. Вам удастся повысить дисциплину в коллективе, улучшить организацию труда, укрепить свои служебные позиции, в общем, использовать с толком подвернувшиеся возможности.

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Лев. Звезды советуют вам быть бдительнее в оформлении документов и подписании договоров. Будьте готовы к неожиданному повороту в личной жизни.

Дева. Крайне неблагоприятный день. Проходит под знаком духовного дурмана, расщепления сознания, отравления.

Весы. Если начальник заваливает Вас важными поручениями, значит, шеф что-то задумал. Так что ждите премии или готовьтесь к получению новой должности.

Скорпион. Пересчитайте денежки из копилки – звезды уверены, что хватит и на шопинг, и на развлечения. Загляните в магазин сувениров и приобретите талисман на удачу – «свою» вещицу вы узнаете сразу.

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Стрелец. Не стоит вести общий бизнес с людьми, которых знаете с детства, приятельские отношения могут помешать делу.

Козерог. Вам не стоит уповать на Фортуну, а нужно самим делать шаги навстречу успеху. В делах Вы сможете добиться хорошего результата, если пойдете на уступки коллегам.

Водолей. Будьте внимательны. Сегодня даже незначительные ошибки, мелкие промахи могут обернуться серьезными неприятностями.

Рыбы. Неплохой день. Единственное, что может огорчать вас сегодня, это ситуация в финансовой сфере. Не исключено, что Вам напомнят о старых долгах или иных необходимых выплатах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев