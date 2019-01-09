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В рейтинг «самых важных амурских мужчин» вошли Василий Орлов и Владимир Грызлов

В рейтинг «самых важных амурских мужчин» вошли Василий Орлов и Владимир Грызлов

Амурская областная филармония составила рейтинг «самых важных амурских мужчин» и представила его на концерте, приуроченном к 8 Марта. В него включены губернатор Амурской области Василий Орлов, начальник ДВОКУ Владимир Грызлов, акушер-гинеколог Александр Вакуленко, президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов и некоторые другие. Программа так и называлась – «О чем говорят мужчины?».

«Топ-10» «важных для женщин амурских мужчин» филармония составляла без каких-либо социальных опросов. Мужчины-участники сердечно поздравили зрительниц с большого экрана.

«Женщины – это самые активные зрители в залах филармонии, Общественно-культурного центра, Амурского драматического театра. Говоря о празднике, Международном женском дне, я не без эгоистических соображений поздравляю вас, потому что жду на наших площадках "Амурской осени". Еще раз с праздником, улыбок, здоровья и удачи!» – пожелал, в частности, Сергей Новожилов.

В рейтинг «важности» вошли также шеф-повар, официант из разных кафе и ресторанов, художник, таксист и даже продавец овощей одного из уличных рынков. Судя по горячим аплодисментам, женщины рейтинг одобрили. Больше всего эмоций вызвали губернатор, врач и радушный южный торговец, пообещавший, что «все будет пучком». Впрочем, как выяснилось, у каждой женщины свои предпочтения, свой личный рейтинг.

«Наш губернатор – красавчик-мужчина! Грызлов весь в медалях! Вакуленко так красиво сказал, молодец! Столько лет он при исполнении!» – отметила зрительница Елена Гаврилова.

«Все мужчины понравились! И тот азиатский продавец овощей с пучком! Всех мужчин собрали – и при должностях, и простых. Все хорошие слова сказали», – высказалась Зоя Николаева.

Ведущий концерта разыграл букет цветов, который выиграл мужчина. Правда, счастливчик тут же нашелся: он пришел с женским коллективом и все раздал своим дамам.

Концертная программа, которую подготовили солисты и коллективы Амурской областной филармонии, была яркой и оригинальной. Было много музыки, танцев, песен, драматургии, красоты.

В концерте были задействованы все коллективы и филармонии. Подробности в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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#концерты #культура #музыка #праздники

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