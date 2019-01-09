Скончался Владимир Этуш

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», – сказал Кирилл Крок.

По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Владимир Этуш родился в 1922 году. В 1940 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, но затем прервал обучение для службы на фронте.

Как пишет Meduza.io, Этуш сыграл более ста ролей в театре и кино. Одна из его наиболее известных киноролей – заведующий райкомхозом Саахов в «Кавказской пленнице» (1966). В 1984 году Этуш получил звание Народного артиста СССР.