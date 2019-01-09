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Перед масленичными гуляниями амурчанам напоминают о безопасности

Перед масленичными гуляниями амурчанам напоминают о безопасности
Фото: Амур.инфо

10 марта во многих населенных пунктах Амурской области состоятся проводы Масленицы. ГУ МЧС России по региону на своем сайте напоминает жителям и гостям Приамурья правила безопасности в период масленичных гуляний.

Кульминаций праздника является сжигание чучела Масленицы. Это мероприятие проводится с использованием открытого огня, поэтому во время него следует быть особенно осторожными.

Место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек.

Организаторы мероприятия должны позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и обеспечить при необходимости беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб.

Рядом со сжигаемым чучелом не должны находиться посторонние люди, особенно дети; оптимальное расстояние до зрителей – не менее 15 метров.

При сжигании чучела Масленицы необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре.

После окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела.

Телефоны пожарных и спасателей: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Изображение: 28.mchs.gov.ru

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#МЧС #праздники

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