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сегодня, 17:26 1

Зарплаты амурских врачей сравнили с доходами коллег в ДФО

Зарплаты амурских врачей сравнили с доходами коллег в ДФО
Фото: Амур.инфо

Издание Deita.ru проанализировало, сколько в среднем официально зарабатывает врач на Дальнем Востоке, а также – в каком регионе ДФО эти специалисты получают больше. В исследование вошла Амурская область.

По официальным данным Росстата, средняя заработная плата врача на Дальнем Востоке составляет 71 469 рублей. При этом самая высокая средняя зарплата медицинского работника на Дальнем Востоке зафиксирована в Чукотском автономном округе. Здесь она составила 149 846 рублей. Издание отмечает, что стоит учесть специфику региона и малочисленность его населения.

Регионы ДФО разделены на несколько категорий, в зависимости от величины получаемой врачами зарплаты.

Так, в «желтых» регионах рейтинга врачи получают в среднем от 80 до 100 тысяч рублей. В их числе – Сахалинская и Магаданская область, Камчатский край и Республика Саха (Якутия).

В «синих» регионах уровень средней зарплаты врача с высшим образованием варьируется от 50 до 65 тысяч рублей. Сюда вошли Приморский и Хабаровский край, Амурская область и ЕАО.

Самую низкую зарплату получают врачи «зеленых» регионов рейтинга – в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Изображение: deita.ru

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#Дальний Восток #здоровье #работа #финансы

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    так снизили в два разя в январе-ля ля не надо

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