Зарплаты амурских врачей сравнили с доходами коллег в ДФО

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По официальным данным Росстата, средняя заработная плата врача на Дальнем Востоке составляет 71 469 рублей. При этом самая высокая средняя зарплата медицинского работника на Дальнем Востоке зафиксирована в Чукотском автономном округе. Здесь она составила 149 846 рублей. Издание отмечает, что стоит учесть специфику региона и малочисленность его населения.

Регионы ДФО разделены на несколько категорий, в зависимости от величины получаемой врачами зарплаты.

Так, в «желтых» регионах рейтинга врачи получают в среднем от 80 до 100 тысяч рублей. В их числе – Сахалинская и Магаданская область, Камчатский край и Республика Саха (Якутия).

В «синих» регионах уровень средней зарплаты врача с высшим образованием варьируется от 50 до 65 тысяч рублей. Сюда вошли Приморский и Хабаровский край, Амурская область и ЕАО.

Самую низкую зарплату получают врачи «зеленых» регионов рейтинга – в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Изображение: deita.ru