Илон Маск похвалил «Ангару» – ракеты этого семейства будут запускать с Восточного

«У России – отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей. Вариант ракеты-носителя "Ангара", предназначенный для многократного использования, будет великолепен», – сообщил глава SpaceX.

Илон Маск прикрепил к своему сообщению текст портала Arstechnica.com, в котором проводится сравнение созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon и российского «Союза», используемого в настоящее время для доставки грузов и космонавтов на Международную космическую станцию.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входит четыре типа ракет: от легких до повышенной грузоподъемности. Первый пуск был осуществлен с космодрома Плесецк в 2014 году. Второй запланирован на декабрь 2019 года.

На космодроме Восточный параллельно будет строиться стартовый комплекс для «Ангары», с которого ракета-носитель должна впервые стартовать в 2023 году.

РБК пишет, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter высказывание Маска следующим образом: «Ну, здесь с Илоном не поспоришь».